Австралийские пловцы установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем

Сборная Австралии одержала победу на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке (Япония) в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Результат австралийской команды составил 3 минуты 18,83 секунды. Таким образом, сборная Австралии побила мировой рекорд. Второе место заняла команда США, отставшая от чемпионов на 1,99 секунды. Третьей финишировала сборная Великобритании, уступившая лидерам 2,85 секунды.

Напомним, накануне женская сборная Австралии установила мировой рекорд в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.