Аркадий Дворкович: мечта — увидеть, как шахматисты становятся олимпийскими чемпионами

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что настроен на включение шахмат в неделю киберспорта в Париже-2024 и в культурную программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

«Для меня мечта — увидеть, как шахматисты становятся олимпийскими чемпионами независимо от формата. Хотя, скорее, это будет рапид. Самое важное, что в быстрых шахматах мы сможем сохранить традиции и получить олимпийскую историю. Нам нечего терять.

По всему миру у нас проходят отличные турниры, такие как этот Кубок мира, но число зрителей выше онлайн — это является важным элементом в доказательстве того, что у шахмат есть аудитория, которую также можно коммерциализировать.

В онлайн-шахматах нам нужно, чтобы зрители болели за звёзд, кричали и действительно создавали шоу. Они должны понимать, что происходит на доске, поэтому нам нужно улучшить работу с комментаторами, чтобы они использовали нормальный, а не чистый шахматный язык. Наша цель на любой следующей Олимпиаде стать частью выставочной или культурной программы, думаю, шахматы могут оказаться даже в Лос-Анджелесе. Каждый день мы работаем со специальной комиссией. Мы серьёзно относимся к этому, но знаем, что это займёт время», — приводит слова Дворковича Inside the Games.