Матыцин: декларации, осуждающие СВО, — красная черта для российского спорта

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможных условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.

«По статусу диалог с МОК проводит Олимпийский комитет России (ОКР). Диалог сохраняется. Пытаются мои коллеги из ОКР выработать конструктивные решения. Но, как мы неоднократно заявляли, есть красная черта, через которую мы не можем переступить. Хотя надеемся, что руководители МОК и международных федераций осознают, что Россия — это мощный и многолетний партнёр. И без него развитие всего международного спорта будет затруднительно.

Красная черта — это те декларации, которые предлагали некоторые федерации, обозначающие позицию спортсменов как несогласие с политикой правительства, президента. Декларации, осуждающие СВО. Конечно, эту красную черту российский спорт ни в коем случае не перейдёт.

Допустимы ли выступления без флага и гимна? Я не сторонник гадать. Давайте посмотрим, каким будет финальное мнение Международного олимпийского комитета. Тогда будем давать оценки и уже соответствующим образом отвечать на это», — приводят слова Матыцина «Известия».