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Около стадиона ФК «Локомотив» монтируют арену для пляжного футбола

Около стадиона ФК «Локомотив» монтируют арену для пляжного футбола
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В телеграм-канале болельщиков «Локомотива» появились фотографии строительных работ рядом со стадионом футбольного клуба.

Фото: Телеграм-канал «Клуб болельщиков Спортобщества «Локомотив»

Фото: Телеграм-канал «Клуб болельщиков Спортобщества «Локомотив»

Рядом с «РЖД Ареной» монтируют трибуны и поле для пляжного футбола. На стадионе в августе могут пройти матчи чемпионата России и Суперфинал.

Пляжный клуб «Локомотив» принимает участие в российской Суперлиге. В нынешнем сезоне железнодорожники располагаются на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата. Команда набрала 25 очков в 13 матчах. Лидирует «Кристалл», набравший 34 балла в 14 встречах и обыгравший в предыдущем матче «Локомотив» со счётом 6:5.

В предыдущем сезоне «Локомотив» вышел в финал Суперлиги, где уступил «Кристаллу» со счётом 1:3. В матче за третье место победил ЦСКА, обыгравший «Спартак» (7:6).

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