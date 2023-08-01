Стал известен первый соперник Непомнящего на Кубке мира
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В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира по шахматам. Сегодня, 1 августа, проходят решающие партии первого раунда. Завершилось противостояние азербайджанского шахматиста Вугара Асадли и представителя Вьетнама Туана Мин Ле. Асадли одержал победу и вышел в следующий раунд.
Гроссмейстеры выявляли сильнейшего на протяжении трёх игровых дней. В партиях с классическим контролем времени шахматисты одержали по одной победе белыми фигурами. На тай-брейке Асадли чёрными фигурами сыграл вничью, а белыми вновь добился выигрыша.
В 1/64 финала Асадли встретится с российским гроссмейстером Яном Непомнящим. Первая партия пройдёт в среду, 2 августа.
По итогам Кубка мира трое сильнейших шахматистов получат путёвку на турнир претендентов 2024 года.
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