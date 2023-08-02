Глава ФЛА Беларуси: наш допуск не обсуждается в World Athletics из-за позиции Украины

Глава Белорусской федерации лёгкой атлетики Иван Тихон рассказал о том, почему вопрос о допуске белорусов на международные турниры даже не обсуждается на уровне World Athletics. Причиной Тихон назвал «агрессивную демонстрацию Украиной» своей позиции по данному вопросу.
«Сергей Назарович Бубка (занимает пост первого вице-президента World Athletics — прим. «Чемпионата») — выдающийся атлет, который имеет огромное влияние на легкоатлетическую федерацию. Мы знаем, откуда он родом, поэтому с продвижением идеи нашего возвращения там всё сложно.
Ещё год назад мы писали с просьбой о допуске, они тогда отказали, и даже не стали поднимать этот вопрос на конференции, поскольку Украина настолько агрессивно продемонстрировала свой характер, что не дала ничего сказать по теме допуска.
В этом сезоне мы уже трижды писали в международную федерацию по этому поводу, но ответа нет. А по-другому мы никак не можем на них воздействовать, кроме официальных писем», — приводит слова Тихона «Беларусь 5».
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