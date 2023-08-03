Светлана Аплачкина — победительница в забеге на 5000 метров на ЧР в Челябинске

Российская спортсменка Светлана Аплачкина стала победительницей в забеге на 5000 метров на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит с 3 по 6 августа в Челябинске.

Результат российской чемпионки из Воронежской области – 15:31.80, второй стала представительница Санкт-Петербурга и Тамбовской области Любовь Дубровская, которая преодолела дистанцию за 15:37.79. Бронзовую награду завоевала Светлана Дорофеева из Рязанской области с результатом 15:39.06.

Соревнования проходят на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной в Челябинске. Помимо забега на 5000 метров, сегодня состоится финал в ходьбе на 10 000 метров среди женщин и мужчин, забег на 5000 метров среди мужчин, толкание ядра (женщины и мужчины), а также финальный забег на 100 метров.