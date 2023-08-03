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Василий Мизинов выиграл чемпионат России в спортивной ходьбе на 10 км

Василий Мизинов выиграл чемпионат России в спортивной ходьбе на 10 км
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Серебряный призёр чемпионата мира — 2019. обладатель бронзы чемпионата Европы — 2018 Василий Мизинов одержал победу в соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 10 км на чемпионате России, который проходит в Челябинске.

Мизинов показал результат 38 минут 28,63 секунды, что почти на минуту лучше достижений призёров. Вторым финишировал Максим Пьянзин (39.20,04), третьим — Максим Денисов (39.24,03).

Напомним, среди женщин в этой дисциплине золото завоевала Эльвира Чепарёва — 43.14,45.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Спортивная ходьба, 10 км. Мужчины

1. Василий Мизинов (Челябинская область) – 38.28,63.
2. Максим Пьянзин (Республика Мордовия) – 39.20,04.
3. Максим Денисов (Республика Мордовия) – 39.24,03.

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