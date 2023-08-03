Максим Афонин стал чемпионом России в толкании ядра

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, завершились соревнования в толкании ядра у мужчин. Лучший результат в секторе показал представитель Беларуси Олег Томашевич. Отправив снаряд на отметку 20,78 метра, Томашевич стал победителем 17-го этапа «Королевы российского спорта». Золотую медаль чемпионата России завоевал Максим Афонин с результатом 20,06 метра.

Отметим, что в четырёх из шести попыток Томашевича ядро улетело дальше отметки 20,06 метра, которая стала победной для Афонина.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск

Ядро. Мужчины

1. Максим Афонин (Москва) – 20,06.

2. Александр Лесной (Краснодарский край – Пермский край) – 19,90.

3. Никита Жидков (Москва) – 18,64.