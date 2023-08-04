Винер объяснила, почему не поехала на Игры стран СНГ вместе с российскими гимнастками

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер объяснила, почему не поехала на Игры стран СНГ в Минск (Беларусь) вместе с российскими гимнастками.

«Я не поехала на соревнования в Беларусь по причине того, что по решению комиссии Фонда гимнастической этики лишена права быть на турнирах, которые проводятся по линии международной федерации. А в Минске будут именно такие старты. Поэтому я решила, что проведу эти соревнования удалённо.

Мне так намного удобнее, поскольку я могу видеть на мониторах тренировки сразу трёх гимнасток, а также групповые упражнения. Также у меня есть возможность смотреть и сами соревнования. Я уже приспособилась к такому варианту работы. Ну и, конечно, также общаюсь со всеми детьми очень тесно», — приводит слова Винер ТАСС.

Напомним, Ирина Винер по решению комиссии Фонда гимнастической этики не может участвовать в международных соревнованиях в любом качестве в течение двух лет. При этом санкции начнут действовать с момента допуска российских атлетов на международные турниры.

Соревнования по художественной гимнастике пройдут в рамках Игр стран СНГ с 4 по 6 августа.