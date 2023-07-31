«Спорт — не ваша частная лавочка». Скандальная перепалка известного депутата и главы ОКР

Странно отрицать, что российский спорт в последние полтора года находится в подвешенном состоянии. С одной стороны, наших спортсменов почти не пускают на международные соревнования, с другой – к Олимпиаде вроде бы обещают санкции снять. Но не для всех. И эта двойственность везде.

Действия МОК порождают всё больше сторонников той точки зрения, что из современного олимпийского движения пора выходить. И порой всё это выливается в горячие дискуссии. Сейчас такую устроили депутат Государственной думы Сергей Миронов и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. В выражениях спикеры не стеснялись.

А на чьей стороне правда?

«Разукрашенный труп»

Дискуссию открыл политик Сергей Миронов, заявивший, что Россия больше не должна участвовать в фарсе под названием «олимпийское движение».

«Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уверяет, что ОКР «является полноправным и полноценным участником олимпийского движения». Только «полноправных участников» не используют как половичок для вытирания ног, они не ждут, пригласят или нет на Олимпиаду в Париже и на каких условиях. Лезть в окно, после того как указали – и не единожды – на дверь, да ещё изображать при этом, что шагаешь по парадной лестнице с ковровой дорожкой, – стратегия, провальная во всех смыслах.

Сергей Миронов Фото: РИА Новости

Сейчас олимпийское движение – это разукрашенный труп, которого жулики от политики и бизнеса дёргают за руки и ноги, чтобы тот выглядел живым. Не нужно нам участвовать в этом фарсе. И вроде бы есть шаги в верном направлении: объявлено о проведении в будущем году в России Всемирных игр дружбы. Но тут же чиновники уточняют, что это не альтернатива «традиционным» состязаниям, а «мощное дополнение» к ним. Снова самообман! Пока мы мыслим себя «придатками» чего-либо, ничего путного не выйдет. Россия должна взять на себя инициативу возрождения олимпизма, в котором не будет места дискриминации, делячества, отказа от гендерной идентичности. Олимпизм должен объединять, а не разъединять людей. Это трудный путь, но любой другой ведёт в тупик», – заявил Миронов.

«Графоманство и популизм»

Эмоциональный ответ от Станислава Позднякова не заставил себя ждать.

Глава Олимпийского комитета страны считает, что призывы к выходу из олимпийского движения не имеют будущего и играют на руку тем, кто пытается изолировать Россию. А ещё посоветовал депутатам не лезть в спорт.

«Отдельным бестолковым депутатам, которые в последние месяцы неожиданно для себя увлеклись олимпийским движением и его будущим, хорошо бы иногда вспоминать классику и не подавать, как говорил булгаковский профессор Преображенский, советы космического масштаба и космической же глупости в вопросах, в которых они совершенно некомпетентны.

Станислав Поздняков Фото: РИА Новости

Графоманство и популизм, из которых соткано заявление господина Миронова, можно было бы списать на желание привлечь к себе внимание, не вдаваясь в суть предмета. Оголтелые противники России из кожи вон лезут, чтобы отменить наше участие в мировых процессах. Депутат Миронов, судя по его посылу, готов им в этом содействовать. Его позиция совпадает с их интересами, и это уже не просто риторика от скуки.

Уверен, что у Сергея Михайловича сейчас много дел по профильному направлению деятельности, в которых он, в отличие от спорта, профессионально разбирается и может внести свой вклад в обеспечение равноправия России на международной арене. Не словом на потребу электората, а делом на благо нашей Родины», – написал Поздняков.

«Спорт — не частная лавочка»

Не достигнув апогея, дискуссия получила продолжение.

Сергей Миронов подлил ещё масла в огонь. И заявил, что спортивные функционеры восприняли его инициативу о создании альтернативного олимпийского движения как угрозу их личному бизнесу.

«Никто не жаждет изоляции, никто не в восторге от перспективы разрыва прежних связей. Но есть реальность, которая вряд ли изменится в обозримом будущем, и на неё надо адекватно реагировать. И она такова, что нас объявили изгоями и ведут себя соответственно. Де-факто нас уже изолировали. Однако спортивные чиновники делают вид, что налицо досадное недоразумение и статус России в олимпийском движении, контролируемом Западом, неизменен.

Господа, спорт – не ваша личная делянка, не частная лавочка, к чему вы, очевидно, привыкли. Хотя бы потому, что на эту сферу государство тратит немалые средства. Большой спорт – очень большие деньги. Это народные деньги. Настолько большие, что для наших функционеров, похоже, этот фактор вышел на первое место, а всё, что связано с национальным престижем, с патриотизмом спортсменов и болельщиков, ушло на второй, а то и на третий план», – приводит слова Миронова пресс-служба его партии.

На этот выпад Поздняков пока не ответил. Но позиции и так понятны.

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