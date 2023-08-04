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Стала известна дата слушания по апелляции Ирины Винер на отстранение от турниров

Стала известна дата слушания по апелляции Ирины Винер на отстранение от турниров
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Стала известна дата слушания по жалобе президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер на решение об отстранении её от международных турниров, проводящихся под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Я не хочу до очередных слушаний, которые состоятся в октябре, снова оказаться под ударом», — приводит слова Винер ТАСС. Так главный тренер сборной России объяснила, почему она не поехала на Игры стран СНГ в Минск (Беларусь).

Напомним, из-за постановления дисциплинарной комиссии FIG Ирина Винер не может присутствовать на турнирах ни в каком качестве в течение двух лет. Причём срок дисквалификации начнёт действовать с момента возвращения россиянок на международные соревнования.

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