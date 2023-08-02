Международная федерация грозит им пальчиком, но ничего не делает. Путь для наших спортсменов на Олимпиаду теперь закрыт.

«Они сделали это специально». Британцы не пустили россиян на чемпионат мира по велоспорту

С 3 по 13 августа в Глазго пройдёт чемпионат мира – 2023 по велоспорту. В крупнейшем городе Шотландии в рамках одного турнира разыграют медали как на треке, так и на шоссе. Такой объединённый чемпионат отныне будет проходить регулярно: раз в четыре года в предолимпийский сезон.

Первый турнир такого рода пройдёт без наших.

В чём дело? Да как обычно, в политике, а не в спорте.

Доверия всё меньше

«Я вообще делаю, что хочу», – эту строчку из модного нынче в России хита, вероятно, напевали и в Великобритании, прежде чем принять решение об участии россиян и белорусов в чемпионате мира по велоспорту.

Представителей наших стран были готовы пустить, но при соблюдении целого ряда жёстких условий, на которые никто так и не согласился.

Одна из преград – декларация о нейтралитете, которую должны были подписать российские и белорусские спортсмены. Велогонщики этого делать ожидаемо не стали. И двери в Глазго для них автоматически закрылись.

Велоспорт на чемпионате мира Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Вот только не все согласны с тем, что такие условия справедливы. Из-за жёсткой антироссийской позиции в будущем британцы рискуют вообще остаться без соревнований по велогонкам. Об этом Великобританию предупредил президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян.

«Принимая во внимание усилия Великобритании и выдающийся послужной список в проведении крупных международных соревнований, я обязан выразить нашу обеспокоенность тем, что подобные меры могут повлиять на будущую оценку заявок Великобритании на организацию мероприятий UCI. Я искренне считаю, что в любых отношениях главное – это взаимное доверие. Тот факт, что правительство Великобритании не проявляет признаков доверия к нашей организации, повлияет на нашу уверенность в желании страны проводить спортивные мероприятия в ближайшие годы», – приводит The Times письмо Лапартьяна министру спорта Великобритании Стюарту Эндрю.

Позиция UCI понятна. Организация следует критериям МОК, который рекомендовал допустить наших спортсменов к международным турнирам.

Решение о допуске с ограничениями было принято ещё в мае. Нейтральный статус тогда получили 18 российских и 14 белорусских спортсменов. Но среди тех, кому дали зелёный свет, не оказалось лидеров сборной: Анастасии Войновой, Марии Новолодской, Алексея Обыденнова и Савелия Лаптева. У всех разные причины отказа, но они так или иначе связаны с политикой.

«Это сделано специально»

Заслуженный тренер СССР Александр Кузнецов подчёркивает, что документ, который требовали подписать британцы, – запредельный.

«Ту бумагу, которую дали подписать англичане, подписать невозможно. Там такие требования заоблачные. Допустим, одно из требований: отсутствие полной связи с государством. Как это может быть? Все парни стоят на стипендии Минспорта. Как они могут не иметь связи с государством? Там заведомо невыполнимые требования. Если декларация UCI носит вполне гуманный и допустимый характер для нейтрального спортсмена, то там можно подписаться. А то, что требуют англичане, подписать невозможно. Они это сделали специально, чтобы там никого не было.

Да, мы готовы были подписать документы. Желание присутствовало, чтобы поехать на чемпионат мира. Но если бы были нормальные условия. А эти условия невозможны. Поэтому здесь расстройства никакого нет. Мы к этому были давно готовы», – приводит слова Кузнецова «СЭ».

Велоспорт на чемпионате мира Фото: Bryn Lennon/Getty Images

«Мы не welcome»

Тем временем в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) уверены, что российских велогонщиков позовут на чемпионат мира 2024 года.

«Мы уверены, что на следующий год нашу команду позовут на чемпионат мира. Мы должны понимать: ситуация сложная, мы сейчас не совсем welcome на международных стартах. Но есть федерации, которые открыли доступ россиянам в качестве нейтральных спортсменов, и мы должны это поддерживать, иначе утратим связь с международным спортом, и возвращаться будет очень тяжело», – сказал президент ФВСР Вячеслав Екимов.

На чемпионате мира, учитывая тот факт, что лидерам национальной команды не дали нейтральный статус, мы бы звёзд с неба не хватали. Но поездка в Глазго была важной. Без неё россияне практически лишились шансов на участие в ОИ-2024. В этом уверен старший тренер сборной России Сергей Ковпанец.

«Для выступления на Олимпийских играх надо иметь соответствующий рейтинг, чемпионат мира в Глазго в этом отношении был самым важным стартом, на нём и определятся, кто попадает на Игры. Для нас не будет дополнительных систем отбора – есть определённое количество участников, квота. Надо пройти два чемпионата Европы, чемпионат мира и Кубок наций, венцом всего этого и был чемпионат мира. Даже если в следующем году нам разрешат выступать, мы просто не наберём необходимых для попадания на Олимпиаду очков».

Так что пока российские велогонщики, несмотря на позитивные весенние новости, оказались отрезаны от больших международных стартов.

И когда их туда вернут – совершенно непонятно.