Лала Крамаренко захватила лидерство в многоборье после первого дня II Игр стран СНГ

На Играх стран СНГ, которые проходят в Минске (Беларусь), завершился первый день соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье. Спортсменки выполняли упражнения с обручем и мячом. Лидерство захватила россиянка Лала Крамаренко. На 0,1 балла отстаёт от неё белоруска Алина Горносько.

Арина Аверина и Анна Попова выступали только с одним из предметов, чтобы квалифицироваться в финал отдельных упражнений. Арина за упражнение с обручем получила 35 баллов ровно, Анна за упражнение с мячом – 34,85.

Художественная гимнастика. II Игры стран СНГ. Минск

Личное многоборье. Результаты после первого дня

1. Лала Крамаренко (Россия) — 71,55

2. Алина Горносько (Беларусь) — 71,45

3. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 65,25

4. Елизавета Зорькина (Беларусь) — 65,00

5. Вилана Савадян (Узбекистан) — 64,20

6. Милана Парфилова (Казахстан) — 63,95

7. Камилла Сеидзаде (Азербайджан) — 63,55

8. Илона Зейналова (Азербайджан) — 62,45

9. Гретель Мендоза (Куба) — 59,95

10. Мафтуна Зоирова (Узбекистан) — 59,80