Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Лала Крамаренко захватила лидерство в многоборье после первого дня II Игр стран СНГ

Лала Крамаренко захватила лидерство в многоборье после первого дня II Игр стран СНГ
Аудио-версия:
Комментарии

На Играх стран СНГ, которые проходят в Минске (Беларусь), завершился первый день соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье. Спортсменки выполняли упражнения с обручем и мячом. Лидерство захватила россиянка Лала Крамаренко. На 0,1 балла отстаёт от неё белоруска Алина Горносько.

Арина Аверина и Анна Попова выступали только с одним из предметов, чтобы квалифицироваться в финал отдельных упражнений. Арина за упражнение с обручем получила 35 баллов ровно, Анна за упражнение с мячом – 34,85.

Художественная гимнастика. II Игры стран СНГ. Минск
Личное многоборье. Результаты после первого дня

1. Лала Крамаренко (Россия) — 71,55
2. Алина Горносько (Беларусь) — 71,45
3. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 65,25
4. Елизавета Зорькина (Беларусь) — 65,00
5. Вилана Савадян (Узбекистан) — 64,20
6. Милана Парфилова (Казахстан) — 63,95
7. Камилла Сеидзаде (Азербайджан) — 63,55
8. Илона Зейналова (Азербайджан) — 62,45
9. Гретель Мендоза (Куба) — 59,95
10. Мафтуна Зоирова (Узбекистан) — 59,80

Материалы по теме
В художественной гимнастике – главная битва года. Россиянки ещё могут выигрывать золото?
В художественной гимнастике – главная битва года. Россиянки ещё могут выигрывать золото?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023