Елена Соколова защитила титул чемпионки России в прыжках в длину

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, завершились соревнования женщин в прыжках в длину. Лучший результат в секторе показала представительница Беларуси Виолетта Скворцова. Приземлившись на отметке 6,71 метра, Скворцова стала победительницей 17-го этапа «Королевы российского спорта».

Титул чемпионки России защитила Елена Соколова, показавшая результат 6,53 метра. Отметим, что Соколовой принадлежит лучший результат сезона в России – 6,67 метра.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск

Прыжки в длину. Женщины

1. Елена Соколова (Москва — Белгородская область) – 6,53

2. Екатерина Левицкая (Краснодарский край) – 6,45

3. Милана Садовская (Свердловская область) – 6,39