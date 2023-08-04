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Елена Соколова защитила титул чемпионки России в прыжках в длину

Елена Соколова защитила титул чемпионки России в прыжках в длину
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На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, завершились соревнования женщин в прыжках в длину. Лучший результат в секторе показала представительница Беларуси Виолетта Скворцова. Приземлившись на отметке 6,71 метра, Скворцова стала победительницей 17-го этапа «Королевы российского спорта».

Титул чемпионки России защитила Елена Соколова, показавшая результат 6,53 метра. Отметим, что Соколовой принадлежит лучший результат сезона в России – 6,67 метра.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Прыжки в длину. Женщины

1. Елена Соколова (Москва — Белгородская область) – 6,53
2. Екатерина Левицкая (Краснодарский край) – 6,45
3. Милана Садовская (Свердловская область) – 6,39

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