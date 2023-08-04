Виктория Погребняк стала чемпионкой России в беге на 100 м с барьерами, финишировав 4-й

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, разыграны ещё два комплекта наград в соревнованиях женщин. Титул чемпионки страны в метании диска защитила Виолетта Игнатьева, отправившая снаряд на отметку 59,14 метра. Ей же принадлежит лучший результат сезона в России – 60,19.

В беге на 100 метров с барьерами сложилась уникальная ситуация – чемпионкой страны стала Виктория Погребняк, финишировавшая четвёртой. Дело в том, что спортсменки, показавшие три лучших результата – Эльвира Граборенко, Руслана Романовская и Светлана Парахонько – представляют Беларусь и поднялись на пьедестал 17-го этапа «Королевы российского спорта». Отметим также, что новая чемпионка России Погребняк существенно улучшила принадлежавший ей же лучший результат сезона в России – 13,14.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск

Диск. Женщины

1. Виолетта Игнатьева (Краснодарский край) – 59,14.

2. Анастасия Витюгова (Санкт-Петербург) – 58,13.

3. Мария Огрицко (Москва) – 57,60

100 метров с барьерами. Женщины

1. Виктория Погребняк (Томская область, Алтайский край) — 13,03

2. Дарья Осипова (Санкт-Петербург) – 13,09

3. Алина Бозюкова (Воронежская область) – 13,11