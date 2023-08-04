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Артём Примак стал чемпионом России в прыжках в длину с лучшим результатом сезона в стране

Артём Примак стал чемпионом России в прыжках в длину с лучшим результатом сезона в стране
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На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, разыграно ещё три комплекта наград. Золотую медаль в прыжках в длину завоевал Артём Примак, приземлившийся на отметке 7,98 метра. Всего 1 см уступил победителю Данил Чечела. Отметим, что лучший результат сезона в России (7,88) принадлежал Артёму Чермошанскому, который стал только пятым (7,82).

Новыми чемпионами страны в беге на 800 метров стали Константин Холмогоров и Мария Прохорец.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Прыжки в длину. Мужчины

1. Артём Примак (Краснодарский край – Хабаровский край) – 7,89.
2. Данил Чечела (Московская область – Красноярский край) – 7,88.
3. Юрий Ожгибесов (Воронежская область) – 7,85.

800 м. Мужчины

1. Константин Холмогоров (Москва – Пермский край) – 1.46,27.
2. Сергей Дубровский (Московская обл. – Белгородская обл.) – 1.46,44.
3. Семён Ионов (Свердловская область) – 1.47,49.

800 м. Женщины

1. Мария Прохорец (Брянская область) – 2.01,84.
2. Ольга Родиошкина (Иркутская область) – 2.03,13.
3. Анастасия Мадышева (Орловская область) – 2.03,50.

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