Арсений Елфимов стал чемпионом России в десятиборье, Илья Шкуренёв — третий

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, завершились соревнования десятиборцев. Золотую медаль завоевал Арсений Елфимов, набравший по сумме выступлений в десяти видах 7985 очков. Самый титулованный из участников, призёр чемпионатов Европы и победитель национального первенства 2022 года Илья Шкуренёв стал третьим, существенно уступив новому чемпиону во всех видах метания.

Лидер российского сезона Александр Комаров не смог завершить соревнования, снявшись после трёх видов.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск

Десятиборье. Мужчины

1. Арсений Елфимов (Московская обл. – Ярославская обл.) – 7985.

2. Евгений Саранцев (Волгоградская обл. – Санкт-Петербург) – 7841.

3. Илья Шкуренёв (Волгоградская обл. – Московская обл.) – 7801.