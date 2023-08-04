Чемпионат России — 2023 по лёгкой атлетике. Результаты 4 августа

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, завершились соревнования второго дня.
Отметим, что в двух видах программы победу одержали спортсмены из Беларуси, участвующие в параллельно проходящем 17-м этапе «Королевы российского спорта». В прыжках в длину первенствовала Виолетта Скворцова, а в беге на 100 метров с барьерами весь пьедестал заняли белоруски Эльвира Граборенко, Руслана Романовская и Светлана Парахонько.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2023. Результаты 4 августа
Семиборье. Женщины
1. Валерия Москвитина (Краснодарский край) – 6089.
2. Софья Якушина (Краснодарский край) – 6020.
3. Елизавета Слободянюк (Краснодарский край) – 5933.
Десятиборье. Мужчины
1. Арсений Елфимов (Московская обл. – Ярославская обл.) – 7985.
2. Евгений Саранцев (Волгоградская обл. – Санкт-Петербург) – 7841.
3. Илья Шкуренёв (Волгоградская обл. – Московская обл.) – 7801.
Прыжки в длину. Мужчины
1. Артём Примак (Краснодарский край – Хабаровский край) – 7,89.
2. Данил Чечела (Московская область – Красноярский край) – 7,88.
3. Юрий Ожгибесов (Воронежская область) – 7,85.
Прыжки в длину. Женщины
1. Елена Соколова (Москва — Белгородская область) – 6,53
2. Екатерина Левицкая (Краснодарский край) – 6,45
3. Милана Садовская (Свердловская область) – 6,39
Диск. Женщины
1. Виолетта Игнатьева (Краснодарский край) – 59,14.
2. Анастасия Витюгова (Санкт-Петербург) – 58,13.
3. Мария Огрицко (Москва) – 57,60
100 метров с барьерами. Женщины
1. Виктория Погребняк (Томская обл. — Алтайский край) — 13,03
2. Дарья Осипова (Санкт-Петербург) – 13,09
3. Алина Бозюкова (Воронежская область) – 13,11
800 м. Мужчины
1. Константин Холмогоров (Москва – Пермский край) – 1.46,27.
2. Сергей Дубровский (Московская обл. – Белгородская обл.) – 1.46,44.
3. Семён Ионов (Свердловская область) – 1.47,49.
800 м. Женщины
1. Мария Прохорец (Брянская область) – 2.01,84.
2. Ольга Родиошкина (Иркутская область) – 2.03,13.
3. Анастасия Мадышева (Орловская область) – 2.03,50.
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