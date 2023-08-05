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Максим Якушев стал чемпионом России в беге на 3000 м с препятствиями

Российский легкоатлет Максим Якушев стал победителем чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в беге на 3000 метров с препятствиями.

Спортсмен, представляющий Свердловскую область, преодолел дистанцию за 8 минут 31,34 секунды. Второе место занял московский спортсмен Юрий Клопцов, результат которого составил 8.34,61. Третьим стал Константин Плохотников, представляющий Краснодарский край и Республику Хакасия. Он финишировал с результатом 8.41,23.

Лучшим среди белорусских спортсменов, которые выступают на турнире вне зачёта, стал Дмитрий Иваненко — 8.33,20.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск

3000 м с препятствиями. Мужчины

1. Максим Якушев (Свердловская область) — 8.31,34.

2. Юрий Клопцов (Москва) — 8.34,61.

3. Константин Плохотников (Краснодарский край — Республика Хакасия) — 8.41,23.