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Мужская сборная России по пляжному футболу разгромила Египет на старте Игр СНГ

Мужская сборная России по пляжному футболу разгромила Египет на старте Игр СНГ
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Мужская сборная России по пляжному футболу уверенно стартовала на вторых Играх СНГ. В первом матче соревнований подопечные Михаила Лихачёва разгромили сборную Египта со счётом 5:0. Голы на свой счёт записали Остап Фёдоров, Фёдор Земсков (дважды), Владимир Раскин и Амадиус Виноградов.

Сборная России на групповом этапе Игр СНГ выступает в группе B. В другом матче этой группы сборная Омана обыграла команду Узбекистана со счётом 13:1. Формула выхода из группы простая — нужно занимать первое или второе место.

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.

Игры стран СНГ. Группа B. 1-й тур
05 августа 2023, суббота. 15:30 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Египет
1:0 Фёдоров – 5'   2:0 Земсков – 12'   3:0 Земсков – 14'   4:0 Раскин – 17'   5:0 Виноградов – 32'
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