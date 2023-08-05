Мужская сборная России по пляжному футболу разгромила Египет на старте Игр СНГ

Мужская сборная России по пляжному футболу уверенно стартовала на вторых Играх СНГ. В первом матче соревнований подопечные Михаила Лихачёва разгромили сборную Египта со счётом 5:0. Голы на свой счёт записали Остап Фёдоров, Фёдор Земсков (дважды), Владимир Раскин и Амадиус Виноградов.

Сборная России на групповом этапе Игр СНГ выступает в группе B. В другом матче этой группы сборная Омана обыграла команду Узбекистана со счётом 13:1. Формула выхода из группы простая — нужно занимать первое или второе место.

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.