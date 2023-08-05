Ян Непомнящий сыграл вничью с Рауфом Мамедовым в первой партии 1/32 финала Кубка мира

В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Азербайджана Рауфом Мамедовым в первой партии 1/32 финала турнира.

Вторая партия 1/32 финала соревнований с участием Непомнящего и Мамедова состоится завтра, 6 августа. В случае новой ничьей шахматисты проведут тай-брейк 7 августа.

Напомним, в 1/64 финала Кубка мира Непомнящий обыграл азербайджанского шахматиста Вугара Асадли с итоговым счётом 1,5:0,5. Мамедов на этой стадии турнира одержал победу над бывшим российским шахматистом Александром Предке, который представляет Сербию.

По итогам Кубка мира трое сильнейших шахматистов получат путёвки на турнир претендентов 2024 года.