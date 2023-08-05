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Матыцин отреагировал на требование Украины о пожизненной дисквалификации Смирновой

Матыцин отреагировал на требование Украины о пожизненной дисквалификации Смирновой
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отреагировал на требование Верховной рады Украины о пожизненной дисквалификации российской саблистки Анны Смирновой. Ранее проект этого обращения был принят Украиной для дальнейшей передачи его в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию фехтования (FIE).

«Анна Смирнова совершила честный поступок в духе истинных спортивных ценностей, продемонстрировала уважение к правилам и к сопернице, оставшись после завершения поединка в ожидании рукопожатия. Можно только гордиться поведением нашей фехтовальщицы. В такой ситуации неприемлемо называть действия российской спортсменки провокационными и инициировать изменения правил в угоду дискриминационным требованиям.

Предложение Верховной рады пожизненно дисквалифицировать Смирнову является грубым нарушением принципа о недопустимости вмешательства государственных органов в деятельность независимых международных общественных организаций. Во время всех без исключения соревнований спортсмены должны обладать равными правами и, следуя правилам международных федераций, не должны подвергаться агрессивной критике и попыткам использовать их в качестве средств политической конфронтации», — приводит слова министра спорта «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате мира по фехтованию украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой. Вследствие нарушения украинкой регламента соревнований она была дисквалифицирована.

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