Тангара и Иванов стали чемпионами России в беге на 400 метров с барьерами

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, разыграны комплекты наград в беге на 400 метров с барьерами у мужчин и женщин. Золотые медали завоевали лидеры российского сезона Эмилия Тангара и Фёдор Иванов. Отметим, что Тангара преодолела дистанцию за 56,31 секунды, что на 0,06 секунды быстрее её предыдущего достижения.

Чемпионка 2022 года Ирина Баулина стала пятой (57, 61), Владимир Лысенко сменил золото на серебро.

Отметим также, что в соревнованиях женщин в рамках 17-го этапа «Королевы российского спорта» третье место заняла белоруска Екатерина Беланович (57,00).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск

400 метров с барьерами. Женщины

1. Эмилия Тангара (Воронежская область) — 56,31.

2. Кристина Вершинина (Иркутская область) — 56,94.

3. Дарья Тихонова (Москва) — 57,47.

400 метров с барьерами. Мужчины

1. Фёдор Иванов (Москва) – 49,06.

2. Владимир Лысенко (Московская, Курская области) – 49,61.

3. Вадим Кукалев (Тюменская область) – 49,98.