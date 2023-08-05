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Мария Ласицкене стала шестой в прыжках в высоту на чемпионате России

Мария Ласицкене стала шестой в прыжках в высоту на чемпионате России
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На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, стали известны обладательницы наград в прыжках в высоту среди женщин. Абсолютно лучший результат показала белоруска Карина Демидик, преодолевшая планку на высоте 1,97 метра. Она стала победительницей 17-го этапа «Королевы российского спорта».

Новой чемпионкой страны с результатом 1,91 метра стала Кристина Королёва. Лидер российского сезона Наталья Спиридонова заняла третье место, уступив своему лучшему результату 6 см. Олимпийская чемпионка и победительница прошлогоднего первенства страны Мария Ласицкене с прыжком на 1,86 метра – шестая в зачёте чемпионата России. Для спортсменки это первые соревнования после травмы.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Прыжки в высоту. Женщины

1. Кристина Королёва (Липецкая область – Кемеровская обл.) – 1,91.
2. Аделина Андреева (Московская обл. – Самарская обл.) – 1,91.
3. Наталья Спиридонова (Москва – Псковская область) – 1,89.

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