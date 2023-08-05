«Никакие политические интриги не лишат нас праздника». Лукашенко — о II Играх стран СНГ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на церемонии открытия II Игр стран СНГ высказался о значимости этих соревнований в мировом масштабе.

«Будущее в наших руках. Как бы ни стремились его отнять озлобленные и бессильные мировые заправилы. Убеждён, они нас сегодня видят. Смотрите, слушайте, делайте выводы. Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и вашего страха, попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни, признание силы наших глубинных ценностей, которые разделяют подавляющее большинство людей на планете. В их числе простые европейцы и американцы.

В Минске собрались тысячи людей, а трансляцию смотрят миллионы! Все увидят не только нашу прекрасную Беларусь, но и культуру тех 20 стран, которые представлены ведущими спортсменами, а главное – большой международный интерес к этим играм. К нам приехало более двух тысяч спортсменов с разных континентов. Никакие санкции, политические интриги не лишат нас этого праздника. Это невозможно! Мир тесен и взаимосвязан, и только безумцы пытаются разорвать эти связи», — передаёт слова Лукашенко корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.