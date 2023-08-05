Борис Бездольный стал чемпионом России в метании копья

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Челябинске, разыграны награды в метании копья и тройном прыжке у мужчин.
Лучший результат в метании копья показал белорус Алексей Котковец, отправивший снаряд на отметку 84,12 метра. Он стал победителем 17-го этапа «Королевы российского спорта». Всего 6 см уступил ему лидер российского сезона Борис Бездольный, ставший победителем национального первенства. Отметим, что своё предыдущее достижение Борис улучшил почти на 2 метра.
Золото чемпионата России в тройном прыжке завоевал Дмитрий Чижиков, приземлившийся на отметке 16,77 метра. Чижиков превзошёл лучший результат российского сезона, принадлежавший Кириллу Коваленко (16,73). Чемпион России – 2022 Антон Бульдов стал только шестым (16,32).
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Челябинск
Копьё. Мужчины
1. Борис Бездольный (Краснодарский край)– 84,06.
2. Николай Орлов (Московская обл. — Кабардино-Балкарская Республика) — 78,18.
3. Дмитрий Тарабин (Краснодарский край — Московская обл.) – 75,87.
Тройной прыжок. Мужчины
1. Дмитрий Чижиков (Санкт-Петербург) – 16,77.
2. Виталий Павлов (Москва) – 16,50.
3. Кирилл Коваленко (Краснодарский край) — 16.50.
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