Юные российские гандболистки пропустили 22 мяча в матче с Узбекистаном на Играх стран СНГ
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Юниорская женская сборная России по гандболу (до 19 лет) одержала очередную победу на Играх стран СНГ. Соревнования проходят в Бресте (Беларусь).
Во втором туре группового этапа соревнований россиянки со счётом 46:22 (26:15) обыграли представительниц Узбекистана. Напомним, в первом туре представительницы России со счётом 76:1 (37:0) разгромили Кыргызстан.
Тем самым сборная России заняла первое место в группе и автоматически вышла в финал, где сразится с командой Беларуси. Он состоится 9 августа.
Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.
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