Непомнящий сыграл вничью с Мамедовым во второй партии 1/32 финала Кубка мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Азербайджана Рауфом Мамедовым во второй партии матча 1/32 финала Кубка мира по шахматам, проходящем в Баку (Азербайджан). Теперь шахматистам предстоит выявить сильнейшего в борьбе друг с другом на тай-брейке матча.

Тай-брейк встречи Непомнящего и Мамедова пройдёт в понедельник, 7 августа. Поединок начнётся в 14:00 по московскому времени. Спортсмен, который одержит победу, выйдет в 1/16 финала соревнований.

Напомним, в 1/64 финала Кубка мира Непомнящий обыграл азербайджанского шахматиста Вугара Асадли, а Мамедов на этой стадии турнира одержал победу над бывшим российским шахматистом Александром Предке, теперь выступающим за Сербию.

По итогам Кубка мира трое сильнейших шахматистов получат путёвки на турнир претендентов 2024 года.