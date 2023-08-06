Софья Палкина — победительница в метании молота на ЧР в Челябинске
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Российская спортсменка Софья Палкина стала победительницей в метании молота на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит с 3 по 6 августа в Челябинске.
Результат российской чемпионки, представляющей Московскую и Самарскую области – 69 метров и 93 сантиметра, второй стала представительница Московской области Елизавета Царёва с результатом 69 метров и 76 сантиметров. Бронзовую награду разделили Елена Соболева из Республики Беларусь (в зачёт 17-го этапа «Королевы российского спорта»), метнувшая молот на 69 метров и 48 сантиметров, и Анастасия Бородулина из Москвы с результатом 63 метра и 71 сантиметр.
Соревнования проходят на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной в Челябинске, сегодня идёт заключительный день турнира.
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