Софья Палкина — победительница в метании молота на ЧР в Челябинске

Российская спортсменка Софья Палкина стала победительницей в метании молота на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит с 3 по 6 августа в Челябинске.

Результат российской чемпионки, представляющей Московскую и Самарскую области – 69 метров и 93 сантиметра, второй стала представительница Московской области Елизавета Царёва с результатом 69 метров и 76 сантиметров. Бронзовую награду разделили Елена Соболева из Республики Беларусь (в зачёт 17-го этапа «Королевы российского спорта»), метнувшая молот на 69 метров и 48 сантиметров, и Анастасия Бородулина из Москвы с результатом 63 метра и 71 сантиметр.

Соревнования проходят на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной в Челябинске, сегодня идёт заключительный день турнира.