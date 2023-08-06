Матье ван дер Пул выиграл групповую гонку на чемпионате мира по шоссейному велоспорту

Сегодня, 6 августа, в шотландском городе Глазго состоялась 271-километровая гонка в рамках чемпионата мира по шоссейному велоспорту, победу в которой одержал голландский велогонщик Матье ван дер Пул. Триумфу не помешал даже инцидент за 16,6 километра до финиша, когда на скользкой и мокрой после дождя дороге Матье упал при повороте.

Практически сразу после падения отрыв чемпиона от Ваута ван Арта, Мадса Педерсена и Тадея Погачара превысил 1 минуту и 35 секунд.

Спортсмен, весь год выступавший в майке чемпиона мира, Ремко Эвенпул, выпал из борьбы примерно за 35 километров до финиша.

В итоге Матье ван дер Пул преодолел дистанцию за 6 часов 7 минут и 27 секунд.

Вторым стал бельгиец Ваут ван Арт, уступив голландцу 1 минуту и 37 секунд, а Тадей Погачар принёс сборной Словении бронзу, выиграв борьбу у Мадса Педерсена из Дании.