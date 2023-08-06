Матье ван дер Пул выиграл групповую гонку на чемпионате мира по шоссейному велоспорту

Сегодня, 6 августа, в шотландском городе Глазго состоялась 271-километровая гонка в рамках чемпионата мира по шоссейному велоспорту, победу в которой одержал голландский велогонщик Матье ван дер Пул. Триумфу не помешал даже инцидент за 16,6 километра до финиша, когда на скользкой и мокрой после дождя дороге Матье упал при повороте.
Практически сразу после падения отрыв чемпиона от Ваута ван Арта, Мадса Педерсена и Тадея Погачара превысил 1 минуту и 35 секунд.
Спортсмен, весь год выступавший в майке чемпиона мира, Ремко Эвенпул, выпал из борьбы примерно за 35 километров до финиша.
В итоге Матье ван дер Пул преодолел дистанцию за 6 часов 7 минут и 27 секунд.
Вторым стал бельгиец Ваут ван Арт, уступив голландцу 1 минуту и 37 секунд, а Тадей Погачар принёс сборной Словении бронзу, выиграв борьбу у Мадса Педерсена из Дании.
- 6 августа 2023
-
19:32
-
19:13
-
19:07
-
18:38
-
18:34
-
18:28
-
18:16
-
17:47
-
17:47
-
17:35
-
17:25
-
17:16
-
16:46
-
16:38
-
16:26
-
16:15
-
16:03
-
15:38
-
15:35
-
15:04
-
14:51
-
14:45
-
14:05
-
13:16
-
11:27
-
11:22
-
10:57
-
10:05
- 5 августа 2023
-
22:56
-
21:19
-
20:58
-
20:23
-
20:11
-
19:52
-
19:50