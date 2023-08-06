Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Матье ван дер Пул выиграл групповую гонку на чемпионате мира по шоссейному велоспорту

Матье ван дер Пул выиграл групповую гонку на чемпионате мира по шоссейному велоспорту
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 августа, в шотландском городе Глазго состоялась 271-километровая гонка в рамках чемпионата мира по шоссейному велоспорту, победу в которой одержал голландский велогонщик Матье ван дер Пул. Триумфу не помешал даже инцидент за 16,6 километра до финиша, когда на скользкой и мокрой после дождя дороге Матье упал при повороте.

Практически сразу после падения отрыв чемпиона от Ваута ван Арта, Мадса Педерсена и Тадея Погачара превысил 1 минуту и 35 секунд.

Спортсмен, весь год выступавший в майке чемпиона мира, Ремко Эвенпул, выпал из борьбы примерно за 35 километров до финиша.

В итоге Матье ван дер Пул преодолел дистанцию за 6 часов 7 минут и 27 секунд.

Вторым стал бельгиец Ваут ван Арт, уступив голландцу 1 минуту и 37 секунд, а Тадей Погачар принёс сборной Словении бронзу, выиграв борьбу у Мадса Педерсена из Дании.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023