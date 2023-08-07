Тренер Поткин: на тай-брейке в матче с Мамедовым Непомнящий является фаворитом
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Российский шахматный тренер Владимир Поткин поделился ожиданиями от тай-брейка в матче 1/32 финала Кубка мира между россиянином Яном Непомнящим и азербайджанцем Рауфом Мамедовым.
«В целом Мамедов достойный и сильный соперник. В классической части он надёжно действовал, и ничья — логичный исход. На тай-брейке Ян большой фаворит. Думаю, он в быстрые шахматы и блиц склонит чашу весов в свою сторону. Но надо сохранять хладнокровие, потому что Рауф очень опасен как в рапиде, так и блице», — сказал Поткин в интервью ТАСС.
Обе партии с классическим контролем завершились вничью. В эти минуты гроссмейстеры играют в быстрые шахматы.
Кубок мира проходит в Баку (Азербайджан). Три лучших игрока получат право сыграть в турнире претендентов 2024 года.
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