Тренер Поткин: на тай-брейке в матче с Мамедовым Непомнящий является фаворитом

Российский шахматный тренер Владимир Поткин поделился ожиданиями от тай-брейка в матче 1/32 финала Кубка мира между россиянином Яном Непомнящим и азербайджанцем Рауфом Мамедовым.

«В целом Мамедов достойный и сильный соперник. В классической части он надёжно действовал, и ничья — логичный исход. На тай-брейке Ян большой фаворит. Думаю, он в быстрые шахматы и блиц склонит чашу весов в свою сторону. Но надо сохранять хладнокровие, потому что Рауф очень опасен как в рапиде, так и блице», — сказал Поткин в интервью ТАСС.

Обе партии с классическим контролем завершились вничью. В эти минуты гроссмейстеры играют в быстрые шахматы.

Кубок мира проходит в Баку (Азербайджан). Три лучших игрока получат право сыграть в турнире претендентов 2024 года.