Непомнящий обыграл Мамедова и вышел в 1/16 финала Кубка мира по шахматам

Завершились партии тай-брейка в матче 1/32 финала Кубка мира с участием россиянина Яна Непомнящего и азербайджанца Рауфа Мамедова. Непомнящий одержал победу и вышел в 1/16 финала.

Обе партии в классические шахматы завершились вничью. В первой партии тай-брейка Непомнящий одержал победу чёрными фигурами. Вторая встреча в быстрые шахматы закончилась миром.

В следующем раунде Непомнящий сыграет с победителем пары Богдан Даньел-Дяк — Нихал Сарин.

Кубок мира по шахматам пройдёт с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов получат путёвку в турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. На турнире 2021 года он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).