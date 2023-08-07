«Время 9 утра, а я ещё не ложилась». Горносько поделилась эмоциями от участия в Играх СНГ

Чемпионка мира 2021 года в упражнении с лентой, белорусская гимнастка Алина Горносько прокомментировала своё выступление на II Играх стран СНГ.
«Очень много впечатлений. Мисс Игр стран СНГ и специальный приз от Алины Маратовны (Кабаевой) за эмоциональность.
Мне было безумно приятно видеть переполненные трибуны Дворца художественной гимнастики, очень скучаю по таким масштабам.
Сейчас экстренно улетаю в Китай, поэтому решила создать вот такое сообщение, время 9 утра. А я ещё не ложилась спать, вчера дворец меня не отпускал, я до 12 ночи сдавала допинг-контроль. А после носилась как электровеник. Жизнь очень интересная штука, я говорила уже не раз.
Бумеранги постоянно возвращаются, планета круглая, постоянно вертится, там, наверху, всё лучше видно, время покажет, продолжай делать добро, и оно к тебе вернётся. Всем пока! Улетела, может вернусь», — написала Горносько в своих социальных сетях.
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