«Время 9 утра, а я ещё не ложилась». Горносько поделилась эмоциями от участия в Играх СНГ

Чемпионка мира 2021 года в упражнении с лентой, белорусская гимнастка Алина Горносько прокомментировала своё выступление на II Играх стран СНГ.

«Очень много впечатлений. Мисс Игр стран СНГ и специальный приз от Алины Маратовны (Кабаевой) за эмоциональность.

Мне было безумно приятно видеть переполненные трибуны Дворца художественной гимнастики, очень скучаю по таким масштабам.

Сейчас экстренно улетаю в Китай, поэтому решила создать вот такое сообщение, время 9 утра. А я ещё не ложилась спать, вчера дворец меня не отпускал, я до 12 ночи сдавала допинг-контроль. А после носилась как электровеник. Жизнь очень интересная штука, я говорила уже не раз.

Бумеранги постоянно возвращаются, планета круглая, постоянно вертится, там, наверху, всё лучше видно, время покажет, продолжай делать добро, и оно к тебе вернётся. Всем пока! Улетела, может вернусь», — написала Горносько в своих социальных сетях.