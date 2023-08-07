Мужская сборная России по мини-футболу всухую обыграла команду Кыргызстана на Играх СНГ

Мужская сборная России по мини-футболу успешно стартовала на Играх стран СНГ, которые проходят в Минске (Беларусь). Соревнования по футзалу проводятся во дворце спорта «Уручье».

Российская команда со счётом 3:0 обыграла сборную Кыргызстана. Голы на свой счёт записали Денис Суховей, Сергей Аборин и Егор Шишкин.

Следующий свой матч на Играх СНГ сборная России проведёт с Азербайджаном. Он состоится 11 августа. Позднее, 12 августа, россияне сразятся с представителями Беларуси.

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.