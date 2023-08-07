Юношеская сборная России по гандболу уступила команде Беларуси на Играх стран СНГ

Юношеская сборная России по гандболу проиграла команде Беларуси на групповом этапе Игр стран СНГ. Соревнования проходят в Бресте (Беларусь), на главной арене спорткомплекса «Виктория».

Встреча представителей России и Беларуси завершилась со счётом 33:26 (15:14) в пользу хозяев турнира. Позднее, 9 августа, россияне вновь встретятся с белорусами.

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.