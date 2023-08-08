Экс-россиянка Куличенко завоевала серебро для Кипра на Универсиаде в Чэнду

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, представляющая Кипр и Университет Джорджии (США), завоевала серебряную медаль 31-й летней Всемирной Универсиады FISU, которая завершилась сегодня в китайском городе Чэнду.

Результат спортсменки в прыжках в высоту – 1 метр 91 сантиметр, эта медаль стала пятой в копилке Кипра на Универсиаде.

Куличенко, сменившая гражданство ещё два года назад, только с текущего сезона начала представлять Кипр на международных соревнованиях.

В июле на чемпионате Европы U23 в Эспоо (Финляндия) Куличенко одержала победу в прыжках в высоту с таким же результатом — 1,91 м. Для Кипра это была первая в истории медаль молодёжного континентального первенства по лёгкой атлетике.