Сойкка: думаю, мельдоний был в бутылке с водой, подмешал его недоброжелатель

24-летний российский бегун Дмитрий Сойкка предполагает, что запрещённое вещество попало в его организм по вине недоброжелателя, подмешавшего препарат в бутылку с водой

«Когда мне пришли результаты допинг-пробы, в которой был обнаружен мельдоний, то я испытал огромное потрясение. Больше удивило, что его концентрация в наших с Марией пробах была просто лошадиной и превышала в сотни раз допустимый уровень. Проведённая экспертиза показала, что был однократный приём препарата, что уже указывает на несистемность попадания в организм. Учитывая, как часто проверяют легкоатлетов на допинг, было бы весьма абсурдно употреблять мельдоний, который выводится из организма порядка полугода и дольше.

Как запрещённое вещество попало в мой организм? У меня нет стопроцентных доказательств, но, по нашей с тренером версии, мельдоний был в бутылке с водой, принадлежащей Марии, а я сделал несколько глотков. Подмешал его в воду другой бегун, недоброжелатель Марии, имя которого нельзя называть из-за отсутствия железных доказательств. Мотивы, по которым человек из нашего окружения пошёл на такой бесчестный шаг, мне не до конца понятны, вероятно, это была зависть, но истину, скорее всего, мы никогда не узнаем», – приводит слова Сойкки ТАСС.

28 июля Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила, что Сойкка и бегунья Мария Осокина дисквалифицированы на два года за употребление мельдония.