Медалисты Олимпийских игр Ласицкене и Недосеков получили уайлд-кард в финал в Екатеринбург

Российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка 2020 года Мария Ласицкене и легкоатлет из Беларуси Максим Недосеков получили уайлд-кард для участия в финале серии профессиональных соревнований «Королева российского спорта».

«Если эти два спортсмена подтвердят своё участие в финале «Королевы спорта», то они будут допущены до соревнований дополнительно к восьмёрке лучших, которые отбирались в финал на протяжении всего сезона», – сказано в официальном пресс-релизе на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Финальный этап «Королевы российского спорта» пройдет с 17 по 19 августа в Екатеринбурге. Первые два дня соревнований будут проходить на стадионе «Калининец», а прыжок в высоту состоится в последний день в Историческом сквере Екатеринбурга.