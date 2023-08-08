Медалисты Олимпийских игр Ласицкене и Недосеков получили уайлд-кард в финал в Екатеринбург

Российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка 2020 года Мария Ласицкене и легкоатлет из Беларуси Максим Недосеков получили уайлд-кард для участия в финале серии профессиональных соревнований «Королева российского спорта».
«Если эти два спортсмена подтвердят своё участие в финале «Королевы спорта», то они будут допущены до соревнований дополнительно к восьмёрке лучших, которые отбирались в финал на протяжении всего сезона», – сказано в официальном пресс-релизе на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Финальный этап «Королевы российского спорта» пройдет с 17 по 19 августа в Екатеринбурге. Первые два дня соревнований будут проходить на стадионе «Калининец», а прыжок в высоту состоится в последний день в Историческом сквере Екатеринбурга.
- 8 августа 2023
-
14:01
-
13:17
-
13:00
-
12:04
-
11:26
-
10:39
-
10:28
-
10:04
-
10:00
-
09:57
- 7 августа 2023
-
22:23
-
20:09
-
19:50
-
18:36
-
18:27
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
16:49
-
16:28
-
16:15
-
15:03
-
14:51
-
11:58
-
11:58
-
11:50
-
10:08
- 6 августа 2023
-
22:41
-
22:14
-
22:07
-
21:31
-
21:18
-
20:27
-
20:00
-
19:32