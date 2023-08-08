Легкоатлетка Куличенко: считаю себя русской, но выступаю за Кипр

Легкоатлетка Елена Куличенко прокомментировала второе место на Универсиаде в Китае.

«Китай провёл невероятную работу с Универсиадой. Это был высокий уровень, невероятные эмоции! Всё здорово! Хейта практически не было. Я очень счастлива. Нахожусь в хорошем послевкусии после медали.

Киприоты меня сильно поддерживают, мне это важно и приятно. Давала интервью их газетам. Меня благодарят от имени острова, гордятся мною.

Я себя считаю русской, это глупо отрицать, выступаю за Кипр. За кого выступать — выбор каждого. В данной ситуации тяжело давать комментарии, я не хочу вторгаться в политику. Менять гражданство допустимо, это жизнь людей. Пусть делают, что хотят. Никто не имеет права осуждать выбор чужих людей, потому что это только их жизнь», — сказала Куличенко в эфире «Матч ТВ».