Шубенков: хорошо, что призовые, положенные россиянам, теперь уезжают в братскую республику
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков оценил идею о совместном участии россиян и белорусов в соревнованиях.
«Это отлично. Очень хорошо. Хорошо, что вовремя подсуетились, организовали.
Тут только плюсы, максимально молодцы – и все, кто придумал так сделать, и молодцы белорусы, что к нам приезжают, молодцы, что на свои старты разрешили приезжать.
Очень хорошо, что призовые, которые положены россиянам, теперь уезжают в братскую республику. Ибо нефиг, надо лучше работать. Я только за», – приводит слова Шубенкова Sports.ru со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Напомним, Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль на чемпионате России – 2023, который проходил в Челябинске.
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