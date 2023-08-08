Шубенков: хорошо, что призовые, положенные россиянам, теперь уезжают в братскую республику

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков оценил идею о совместном участии россиян и белорусов в соревнованиях.

«Это отлично. Очень хорошо. Хорошо, что вовремя подсуетились, организовали.

Тут только плюсы, максимально молодцы – и все, кто придумал так сделать, и молодцы белорусы, что к нам приезжают, молодцы, что на свои старты разрешили приезжать.

Очень хорошо, что призовые, которые положены россиянам, теперь уезжают в братскую республику. Ибо нефиг, надо лучше работать. Я только за», – приводит слова Шубенкова Sports.ru со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Напомним, Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль на чемпионате России – 2023, который проходил в Челябинске.