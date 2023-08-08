Журналистам на ЧМ по лёгкой атлетике будет запрещено носить одежду с госсимволикой

Журналистам, аккредитованным на чемпионат мира по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия), будет запрещено приходить на пресс-конференции и в микст-зону к спортсменам в одежде с государственной символикой.
«Ношение журналистами футболок национальной команды или одежды, в которую облачаются активные болельщики, неуместно в специально отведённых для работы СМИ зонах на спортивных аренах.
Аккредитованным представителям СМИ (за исключением представителей команд по связям с прессой), которые не соблюдают это требование, будет предложено снять такую одежду.
Запрещается употребление алкоголя в рабочих зонах. Любой представитель СМИ, обнаруженный в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будет лишён аккредитации и выведен за пределы рабочей зоны», – приводит слова ТАСС в беседе с пресс-службой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
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