Дина и Арина Аверины выпустили обращение к Ирине Винер в честь годовщины Олимпиады-2020

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины посвятили благодарственные слова президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер в честь годовщины Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

«Дорогая Ирина Александровна! Сегодня ровно два года прошло с Олимпиады в Токио. Я хочу сказать огромное вам спасибо за всё, что делали и делаете для меня! Спасибо вам, что до последнего верили в меня, что я успею восстановиться, подготовиться, и делали всё возможное, чтобы я выступала на Олимпиаде! Люблю вас», — приводит слова Дины пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики.

«Любимая Ирина Александровна! Два года прошло с Олимпийских игр! Хочу вам сказать огромное спасибо, я очень благодарна за всё, что вы делали, сделали и делаете для меня! Спасибо, что однажды поверили в меня и стали работать со мной, вкладывать все свои силы, мудрость, любовь в меня. Я благодарна богу за возможность работать с вами и выступать на самых крупных соревнованиях. Защищать честь нашей страны и поднимать флаг России на высшую ступеньку пьедестала. Я вас очень сильно люблю! Целую», — сказала Арина.