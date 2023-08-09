Мужская сборная России по пляжному футболу завоевала бронзовые медали Игр стран СНГ
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Мужская сборная России по пляжному футболу стала бронзовым призёром II Игр стран СНГ. В матче за третье место российские игроки одержали победу над национальной командой Омана со счётом 7:3.
В составе российской сборной хет‑трик оформил Фёдор Земсков, дубль на счету Амадиуса Виноградова, ещё по одному голу забили Егор Ремизов и Антон Шкарин.
Напомним, на групповой стадии турнира сборная России проиграла команде Омана со счётом 4:7. В полуфинале соревнований россияне уступили национальной команде Ирана в серии пенальти (3:4).
В финале турнира по пляжному футболу Игр стран СНГ сыграют национальные команды Беларуси и Ирана. Напомним, II Игры стран СНГ проходят в 11 городах Беларуси с 4 по 14 августа.
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