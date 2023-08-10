Леонов: сборная России по пляжному футболу должна была играть в финале турнира Игр СНГ
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Тренер сборной России по пляжному футболу Илья Леонов прокомментировал выступление команды на II Играх стран СНГ. Российская сборная стала бронзовым призёром турнира.
«Закончили на мажорной ноте. В заключительный день хороший матч провели. А в полуфинале, наверное, не хватило немножко удачи — отвернулась она от нас явно. Мы должны были играть в финале, но что поделать, такие матчи бывают. Но хорошо, что есть бронзовые медали в копилочку нашей большой сборной — мы ведь в Минске от страны выступаем. Понятно, что хотелось большего, но это пляжный футбол», — сказал Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Напомним, в матче за третье место сборная России обыграла Оман со счётом 7:3.
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