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Леонов: сборная России по пляжному футболу должна была играть в финале турнира Игр СНГ

Леонов: сборная России по пляжному футболу должна была играть в финале турнира Игр СНГ
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Тренер сборной России по пляжному футболу Илья Леонов прокомментировал выступление команды на II Играх стран СНГ. Российская сборная стала бронзовым призёром турнира.

«Закончили на мажорной ноте. В заключительный день хороший матч провели. А в полуфинале, наверное, не хватило немножко удачи — отвернулась она от нас явно. Мы должны были играть в финале, но что поделать, такие матчи бывают. Но хорошо, что есть бронзовые медали в копилочку нашей большой сборной — мы ведь в Минске от страны выступаем. Понятно, что хотелось большего, но это пляжный футбол», — сказал Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Напомним, в матче за третье место сборная России обыграла Оман со счётом 7:3.

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