Игрок сборной России по пляжному футболу — о бронзе: пьедестал — это всегда достижение

Игрок сборной России по пляжному футболу Андрей Котенев прокомментировал выступление команды на II Играх стран СНГ. Россияне стали бронзовыми призёрами турнира.

«На мажорной ноте в любом случае приятно заканчивать, возвращаться домой. Место на пьедестале — это всегда достижение. Конечно, хотелось бы занять первое место, но Минск нам уже второй раз не покоряется. Но будем работать. Бог любит троицу.

Мы понимали, что, согласно нашему статусу действующих чемпионов мира, мы не можем опуститься ниже пьедестала. Люди из России приезжают болеть, мы не можем их подвести. Плюс пришло время возвращать долги Оману за то обидное поражение, которое они нанесли нам в группе. После 15:0 нам было достаточно сложно эмоционально настроиться на следующего соперника. А сегодня вышли, настроились, понимали, что надо возвращать долги и в любом случае побеждать.

В матче с Ираном у нас было много моментов. Наверное, футбольный бог решил, что мяч не должен залетать в их ворота. Было много моментов, где в кочку, в руку, в перекладину и в аут, а они так же били — в ворота. Такое бывает, это футбол», — сказал Котенев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.