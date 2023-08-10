Леонов — об Играх стран СНГ: лучше играть на таких турнирах, чем не играть вообще

Тренер сборной России по пляжному футболу Илья Леонов высказался об участии команды в Играх стран СНГ.
«Лучше, конечно, играть на таких турнирах, чем не играть вообще. Такие турниры хоть раз в месяц мы бы с удовольствием играли. Но в этом году у нас были Кубок наций, Интер Кап в Санкт-Петербурге, тренировочные сборы. Национальная команда функционирует, игр-то предостаточно, но больших официальных матчей, конечно, не хватает.
Для сборной России неплохое лето получилось, нормальное. На Кубке наций заняли первое место, на Играх в Минске — третье. Чуть-чуть недобрали, хотелось бы играть в финале. Понятно, что для сборной России всё, что ниже первого места, — неудача. Но заключительный матч получился неплохим, завоевали бронзу. Дай бог, в этом году ещё какой-нибудь турнир сыграем», — сказал Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
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