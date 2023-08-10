Олимпийская чемпионка по гандболу Бобровникова сообщила, что излечилась от рака

Олимпийская чемпионка 2016 года, российская гандболистка Владлена Бобровникова сообщила, что излечилась от онкологического заболевания. В мае у 35-летней Бобровниковой была диагностирована лимфома Ходжкина.
«После трёх месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ всё чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», — написала Бобровникова в своих социальных сетях.
Также Владлена опубликовала видео, на котором запечатлены эмоциональные моменты, возникавшие на пути к её выздоровлению.
Бобровникова — шестикратная чемпионка России, семикратная обладательница Кубка России и шестикратная победительница Суперкубка страны в составе команды «Ростов-Дон». С ростовским клубом Владлена выигрывала Кубок ЕГФ и выходила в финал Лиги чемпионов. Выступая в Италии, Бобровникова дважды выигрывала Кубок Италии и становилась чемпионкой страны. В составе сборной России, помимо золота Игр-2016, в активе гандболистки серебро Олимпиады-2020 и бронза чемпионата мира – 2019.
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