Евгения Канаева: буду рада, если кто-то выиграет три Олимпиады

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2008 и 2012 годов Евгения Канаева рассказала, как относится к тому, что она до сих пор остаётся единственной гимнасткой — двукратной победительницей Олимпиад в личном многоборье.

«Никогда не думала об этом. Конечно, выиграть Олимпиаду — это что-то невероятное. Особенно в нашем виде спорта, где выступают максимум две гимнастки от страны.

Я уважаю все виды спорта, но гимнастика — очень-очень быстрый. У нас настолько большая конкуренция, что у нас нет отдыха, мы круглый год выступаем. Я впервые попала на Олимпиаду в 18 лет, и у меня ни разу не было отпуска, чтобы я отдохнула две недели, хоть десять дней с родителями. У меня этого не было. Это выматывает. Держать себя в форме и здоровой при нагрузках 8-10 часов в зале ежедневно — очень сложно.

У меня никогда такого не было, что я первая, кто выиграл две Олимпиады. Помню, что на второй Олимпиаде у меня уже были проблемы со здоровьем. Я не говорила и не говорю об этом, потому что это нормально в нашем спорте. Честно скажу, я не знала, попаду в окончательный состав или нет, ведь у меня были очень сильные соперницы – Саша Меркулова, Даша Дмитриева, Даша Кондакова. У меня было сильное желание именно попасть на Олимпиаду. А когда попала и выиграла – это счастье. Это дар, который мне бог дал. Не могу сказать, что я думаю о том, чтобы не дай бог никто мой рекорд не побил. Напротив, я буду рада, если кто-то выиграет три Олимпиады. Желаю каждой гимнастке дойти до своей Олимпиады», — приводит слова Канаевой пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики.