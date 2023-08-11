Евгения Канаева: буду рада, если кто-то выиграет три Олимпиады

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2008 и 2012 годов Евгения Канаева рассказала, как относится к тому, что она до сих пор остаётся единственной гимнасткой — двукратной победительницей Олимпиад в личном многоборье.
«Никогда не думала об этом. Конечно, выиграть Олимпиаду — это что-то невероятное. Особенно в нашем виде спорта, где выступают максимум две гимнастки от страны.
Я уважаю все виды спорта, но гимнастика — очень-очень быстрый. У нас настолько большая конкуренция, что у нас нет отдыха, мы круглый год выступаем. Я впервые попала на Олимпиаду в 18 лет, и у меня ни разу не было отпуска, чтобы я отдохнула две недели, хоть десять дней с родителями. У меня этого не было. Это выматывает. Держать себя в форме и здоровой при нагрузках 8-10 часов в зале ежедневно — очень сложно.
У меня никогда такого не было, что я первая, кто выиграл две Олимпиады. Помню, что на второй Олимпиаде у меня уже были проблемы со здоровьем. Я не говорила и не говорю об этом, потому что это нормально в нашем спорте. Честно скажу, я не знала, попаду в окончательный состав или нет, ведь у меня были очень сильные соперницы – Саша Меркулова, Даша Дмитриева, Даша Кондакова. У меня было сильное желание именно попасть на Олимпиаду. А когда попала и выиграла – это счастье. Это дар, который мне бог дал. Не могу сказать, что я думаю о том, чтобы не дай бог никто мой рекорд не побил. Напротив, я буду рада, если кто-то выиграет три Олимпиады. Желаю каждой гимнастке дойти до своей Олимпиады», — приводит слова Канаевой пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики.
- 11 августа 2023
-
12:52
-
12:49
-
12:34
-
11:48
-
02:41
- 10 августа 2023
-
23:33
-
21:30
-
18:44
-
17:59
-
17:20
-
15:15
-
11:44
-
10:55
-
09:30
-
05:13
-
04:18
-
02:37
-
00:56
-
00:46
-
00:13
- 9 августа 2023
-
23:38
-
23:33
-
23:28
-
20:34
-
19:58
-
19:50
-
18:52
-
18:35
-
18:26
-
18:18
-
15:32
-
14:58
-
14:04
-
12:50
-
09:49