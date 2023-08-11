Российская пловчиха Юлия Ефимова получила новую травму на отдыхе

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова получила травму шеи на отдыхе во время катания на водной таблетке.

«Когда тебе за 30, но ты решила вспомнить молодость и покататься на таблетке», — написала Ефимова на фото, опубликованном в её социальных сетях.

Фото: из личного архива Юлии Ефимовой

Напомним, в феврале Ефимова разбила лицо во время катания на сноуборде.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).